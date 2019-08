In Germania rivelano che il Milan ha messo gli occhi su Lenny Borges, 17enne talento in forza all’Amburgo. Il tedesco può arrivare in rossonero.

Con l’arrivo del capo-scout Geoffrey Moncada in casa Milan si è cominciato a lavorare maggiormente sullo scouting. L’ex osservatore del Monaco, voluto fortemente da Ivan Gazidis, in questi mesi ha portato alcuni giovani nel vivaio rossonero.

Nel gennaio scorso arrivarono Tiago Djalò, Leroy Abanda e Nikolaos Michelis. Il primo adesso si è trasferito al Lille portando una plusvalenza da quasi 5 milioni di euro. In questa estate sono stati presi altri giovani. Ad esempio nella Primavera di Federico Giunti ora ci sono ragazzi come Riad Tahar e Luan Capanni, ma altri innesti possono ancora arrivare.

Milan, Moncada punta su Lenny Borges dell’Amburgo

Secondo quanto rivelato da Rautenperlen.com, recentemente il Milan ha messo gli occhi anche su Lenny Borges. Si tratta di un terzino di 18 anni che milita nel settore giovanile dell’Amburgo. In Germania è ritenuto un talento molto promettente, infatti ha giocato sia nella nazionale Under 17 che in quella Under 18.

Il contratto di Borges scade a giugno 2021 e, nonostante i tentativi del club tedesco di rinnovare, sembra che il ragazzo abbia deciso di trasferirsi a Milano. Il direttore sportivo Jonas Boldt ha dichiarato: “Michael Mutzel e io abbiamo già provato a legare Lenny a lungo termine. Sa anche che deve solo alzare il dito per rimanere qui, anche adesso. Ma ha pure espresso chiaramente un desiderio e ha detto che il Milan è un grande sogno per lui“.

In questi giorni Borges è volato a Milano e la trattativa è ormai alle battute conclusive. In Germania scrivono che la società rossonera dovrebbe investire circa 800 mila euro per strappare il giovane terzino all’Amburgo. Il talento tedesco dovrebbe essere aggregato alla Primavera di mister Giunti.