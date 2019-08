Nikola Kalinic torna in Serie A, vestirà la maglia della Roma. Il giocatore è atteso per domani in città per visite mediche e firma.

Dall’Atletico Madrid alla Serie A ma non è Angel Correa. Si tratta del ritorno nel nostro campionato di Nikola Kalinic, pronto a vestire la maglia della Roma. Affare praticamente fatto stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà a breve nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto: operazione in prestito con diritto di riscatto. Si attende soltanto il passaggio definitivo di Patrik Schick al Lipsia per formalizzare definitivamente la trattativa. Già domani il croato potrebbe arrivare a Roma per mettere nero su bianco e iniziare una nuova avventura in Italia.

Kalinic si è trasferito all’Atletico Madrid soltanto un anno fa, nell’agosto del 2018, dal Milan. Esperienza disastrosa quella in rossonero durata soltanto una stagione: voluto fortemente da Vincenzo Montella, arrivò dalla Fiorentina per circa 20 milioni. Investimento mai ripagato e grande delusione dei tifosi, che per l’attacco si aspettavano un profilo più internazionale, come Pierre–Emerick Aubameyang.

In Spagna ha registrato soltanto 24 apparizioni e 4 gol. Mai un ruolo da protagonista e pochissime volte titolare. Considerato ancora un esubero, adesso è pronto a trasferirsi alla Roma dove ricoprirà il ruolo di vice Edin Dzeko. Anche in giallorosso, quindi, come a Madrid, dovrà faticare molto per giocare con continuità e guadagnarsi un posto.

Dalla Spagna: il Milan si fa avanti per Brahim Diaz