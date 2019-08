Mauro Icardi fa causa all’Inter. L’argentino chiede il reintegro negli allenamenti e un risarcimento danni di 1,5 milioni.

La situazione Mauro Icardi si arricchisce di un altro grottesco capitolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’argentino avrebbe fatto causa all’Inter: richiesta di reintegro negli allenamenti e soprattutto un risarcimento per danni da 1,5 milioni.

Proprio nella giornata in cui sembrava esserci una svolta, con Monaco e Atletico Madrid disposte a fare dei passi avanti, è arrivata questa notizia bomba. Icardi, invece, ha deciso di fare un passo molto forte contro la sua società, a tre giorni dalla fine del calciomercato.

L’attaccante ha chiesto di partecipare alle sedute di allenamento per intero: finora si è allenato coi compagni ma senza svolgere le partitelle né le sedute tattiche. In più chiede un assurdo risarcimento danni quantificato in 1,5 milioni. Adesso l’Inter dovrà rispondere a questa causa e questo non fa altro che complicare la questione.

Icardi non rientra nel progetto della società né in quello tecnico di Antonio Conte. Così come è successo per Radja Nainggolan e Ivan Perisic, i quali hanno accettato senza troppi problemi questa decisione e si sono accasati altrove (Cagliari e Bayern Monaco). L’argentino invece non ha mai accettato di rimanere fuori dall’Inter e ha rifiutato ogni offerta, fino a passare adesso alle vie legali.

