Eugenio Corini ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Brescia. L’allenatore delle Rondinelle ci tiene a ben figurare a San Siro.

Il Brescia ha festeggiato il proprio ritorno in Serie A con una vittoria, battendo il Cagliari nello scorso weekend. Domani dovrà affrontare una sfida molto più difficile, quella di San Siro contro il Milan.

La squadra di Eugenio Corini parte sicuramente senza i favori dei pronostici, ma non si sente affatto battuta in partenza. Anzi, il match di Udine ha detto che i rossoneri sono un gruppo ancora molto fragile e le Rondinelle proveranno ad approfittarne. Al tempo stesso Marco Giampaolo e i suoi ragazzi hanno grande voglia di riscatto, pertanto c’è da attendersi una prestazione molto diversa e questo il Brescia lo sa.

Verso Milan-Brescia: Eugenio Corini in conferenza stampa

Oggi Corini ha parlato in conferenza e non ha mostrato preoccupazione nel dover affrontare il Milan in trasferta: «Andiamo a Milano a giocare la nostra partita, senza considerare le difficoltà che sta attraversando la squadra di Giampaolo, non temo l’effetto San Siro, anzi penso sia una grande occasione poter calcare il campo di uno degli stadi più importanti al mondo».

L’allenatore del Brescia è consapevole che i rossoneri di Giampaolo vorranno reagire alla sconfitta subita contro l’Udinese, spera comunque di riuscire a fare un buon risultato: «Loro saranno sicuramente concentrati e arrabbiati dopo il ko all’esordio in campionato. Vorranno riscattarsi di fronte ai propri tifosi. Per noi sarà ancora più bello cercare l’impresa. Sappiamo il valore della squadra, il Milan ha grandi giocatori. Piatek? E’ un ottimo elemento. Speriamo non si sblocchi contro di noi».

Corini ha anche diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Brescia.

1 Joronen

2 Sabelli

3 Mateju

4 Tonali

5 Gastaldello

7 Spalek

8 Zmrhal

9 Donnarumma

11 Torregrossa

14 Chancellor

15 Cistana

18 Ayè

19 Mangraviti

22 Alfonso

23 Morosini

25 Bisoli

26 Martella

27 Dessena

32 Tremolada

Sky – Castillejo, possibile conferma da titolare in Milan-Brescia