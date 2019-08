Prima convocazione per Matteo Gabbia con la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. C’è anche Alessandro Plizzari, in prestito al Livorno.

L’Italia Under 21 ha iniziato un nuovo percorso dopo il disastro europeo con Luigi Di Biagio in panchina. La Federazione ha scelto al suo posto Paolo Nicolato, il commissario tecnico che ha trascinato l’Under 19 prima e l’Under 20 poi a grandi risultati.

In giornata sono arrivate le prime convocazioni e, come previsto, ci sono molti ragazzi che ha allenato durante il recente Mondiale. Fra questi anche il rossonero Matteo Gabbia, che è rimasto in rosa per completare il pacchetto dei difensori in attesa del rientro di Mattia Caldara. Ha ben figurato durante il pre-campionato e Marco Giampaolo ha deciso di tenerselo.

Chi invece ha cambiato aria è Alessandro Plizzari, passato in prestito secco al Livorno e anche lui protagonista al Mondiale Under 20: è presente nella lista dei convocati di Nicolato per i prossimi due impegni contro Moldavia (venerdì 6 settembre alle 18:30) e Lussemburgo (martedì 10 settembre alle 18:30).

Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno).

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo).

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).

