Zibi Boniek, presidente della Federcalcio in Polonia, è fiducioso sul futuro del Milan con Marco Giampaolo e spende buone parole per Krzysztof Piatek.

Un’estate non semplice per Krzysztof Piatek, rimasto finora senza gol sia nelle amichevoli che nella prima giornata di campionato. Il numero 9 del Milan ha subito un po’ di critiche e c’è chi inizia già a dubitare del suo valore.

Tuttavia, nell’ambiente rossonero c’è grande fiducia nel bomber polacco. Le 30 reti della scorsa stagione non sono state una casualità. Si tratta di riuscire a sfruttare meglio quelle che sono le sue caratteristiche da goleador. Il sistema di gioco deve sposarsi bene con le sue doti e i compagni devono essere bravi nel servirgli assist.

Boniek sul Milan di Giampaolo e Piatek

Tra coloro che hanno sempre difeso Piatek c’è Zibi Boniek, leggenda del calcio in Polonia e anche attuale presidente della Federcalcio. Intervistato dal Corriere dello Sport, si è così espresso sul connazionale: «Se il Milan non “gira”, lui è quello che ne risente di più visto che gli arrivano meno palloni. Il gioco della squadra rispetto allo scorso anno mi sembra che si sviluppi più in orizzontale e Piatek deve imparare a fare i movimenti giusti. Quanti gol segnerà a fine stagione? Per un attaccante è importante arrivare in doppia cifra, ma lui ha tutto per confermarsi sui livelli della scorsa stagione».

Boniek rimane convinto che Piatek tornerà a segnare con regolarità e il supporto dei compagni sarà un fattore determinante in tutto questo: «Gli servirà una mano da parte della squadra, perché per un centravanti con le sue caratteristiche il supporto dei compagni è fondamentale, ma vedrete che tornerà a far gol come sa. Il Milan ha un allenatore nuovo, ha cambiato diversi elementi ed è mutato anche l’atteggiamento tattico. Con tante novità è inevitabile che ci voglia tempo, è giusto dare a Giampaolo la possibilità di fare il suo lavoro senza pressioni».

Oggi il Milan sfida il Brescia a San Siro e per Piatek ritrovare il gol sarebbe molto importante. Contano di più i 3 punti, però se lui riuscisse a timbrare il cartellino sarebbe un’ottima notizia per tutta la squadra.

