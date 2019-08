Dal Brasile viene smentita l’offerta del Milan per Everton Sousa Soares. Sia l’agente che il presidente del Gremio negano l’esistenza di proposte.

Era il novembre 2018 quando Everton Sousa Soares fu accostato per la prima volta al Milan. Ai tempi c’era Leonardo come dirigente e l’obiettivo era acquistare un nuovo esterno offensivo.

Il dirigente brasiliano non riuscì a portare il giocatore a Milanello a gennaio, però contava di farlo in estate. Poi, come sappiamo, ha lasciato il club per tornare al PSG e la trattativa è stata interrotta. L’agente di Everton confermò i dialoghi approfonditi con l’allora direttore generare dell’area sportiva rossonera. Il talento sudamericano è tuttora in forza al Gremio de Porto Alegre e una sua cessione appare difficile.

Milan, offerta per Everton? L’agente e il Gremio negano

Nelle scorse ore dal Brasile è giunta notizia di un’offerta da circa 30 milioni di euro da parte del Milan per Everton. Proposta rifiutata dal Gremio, visto che la valutazione del calciatore è più alta. Inoltre, non bisogna scordare che oltre al club di Porto Alegre anche altri tre soggetti vantano dei diritti economici sul cartellino. Il 30% spetta all’agente Gilmar Veloz, il 10% al Fortaleza e un altro 10% a un investitore privato. Il 50% restate è quello del Gremio.

Ma sempre dal Brasile è giunta una smentita ufficiale in merito all’offerta del Milan. E’ Romildo Bolzan Junior, presidente della squadra dello Stato del Rio Grande do Sul, a negare ai microfoni di Gauchazh: «Non è arrivata alcuna proposta. Se arriverà, la analizzeremo. Si parla di valutazioni, ma sono ancora irrilevanti». Anche Marcio Cruz, procuratore di Everton, si è espresso sulla stessa linea: «Non mi è ancora arrivata un’offerta, non so se sia arrivata al Gremio». Vedremo se succederà qualcosa, il tempo stringe. La finestra estiva del calciomercato chiude il 2 settembre.

Tuttosport – Milan a caccia di rinforzi: contatti per Depay e Carrasco