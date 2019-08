Calciomercato Milan: il club rossonero cerca di rinforzi in attacco. Conferme su Memphis Depay del Lione e rispunta anche Yannick Carrasco del Dalian Yifang.

I tifosi del Milan si attendono almeno un colpo in entrata prima della scadenza della finestra estiva del calciomercato. La squadra ha certamente bisogno di un innesto in attacco. La dirigenza sta lavorando per riuscire a prendere il rinforzo necessario.

Marco Giampaolo nel reparto offensivo si ritrova senza un giocatore veloce e abile nel dribbling, caratteristiche che mancano nel Milan attuale. E’ molto importante avere almeno un elemento con tali qualità. Riuscire a saltare l’uomo e creare superiorità numerica può essere decisivo in certe fasi della partita. Così come la rapidità è fondamentale quando ci sono dei contropiedi da finalizzare.

Calciomercato Milan, Depay e Carrasco idee per l’attacco

Sappiamo da tempo che Angel Correa è l’obiettivo numero 1 del Milan. L’argentino è stato a lungo oggetto di trattativa, però un accordo con l’Atletico Madrid non c’è. Alcune fonti rivelano che ormai l’operazione è saltata, altre spiegano che comunque la società rossonera ci proverà ancora. Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara devono pure avere delle alternative al 24enne.

In questi giorni è riemerso il nome di Everton Sousa Soares, soprannominato Cebolinha, ma l’affare è complicato. Non è solo una questione di prezzo, ma anche di suddivisione dei diritti economici sul cartellino. Oltre al Gremio, ci sono altri tre soggetti che in caso di trasferimento vanno pagati: l’agente Gilmar Veloz, il Fortaleza e un investitore privato.

Secondo il quotidiano Tuttosport, tra le alternative valutate dal Milan ci sono altri due calciatori che già in passato sono stati accostati al club. Uno è Memphis Depay, valutato 40 milioni di euro dal Lione e oggetto di un sondaggio in questi giorni. L’altro è Yannick Carrasco, in forza al Dalian Yifang. Anche per il belga ci sono stati dei contatti. Tuttavia, va ricordato che lui in Cina percepisce circa 10 milioni netti annui e che il cartellino viene valutato non meno di 30-35 milioni. Difficile dire chi possa arrivare a Milanello.

