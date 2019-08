Rodrigo De Paul è uno dei nomi che può infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il talento dell’Udinese, accostato a Fiorentina e Milan, piace pure alla Roma.

La permanenza di Rodrigo De Paul all’Udinese non è ancora certa. Anche se al club friulano non dispiacerebbe tenersi un giocatore del suo livello, fino al 2 settembre c’è tempo per un trasferimento.

Il talento argentino è stato oggetto di una trattativa, poi naufragata, con la Fiorentina. Il direttore sportivo Daniele Pradé ha già smentito un approdo a Firenze dell’ex Valencia. Si è parlato pure di un interessamento da parte del Milan, che fatica ad arrivare ad obiettivi più costosi come Angel Correa dell’Atletico Madrid e Everton Sousa Soares del Gremio. Tuttavia, al momento non si registrano movimenti concreti della dirigenza rossonera.

Milan, su De Paul inserimento della Roma

Secondo quanto rivelato dai colleghi di Tuttomercatoweb, sulle tracce di De Paul si è inserita la Roma. Il club capitolino è pronto a mettere sul tavolo un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25-28 milioni di euro. Da vedere se l’Udinese abbasserà le proprie pretese, visto che finora ha fissato sui 35 milioni il prezzo del cartellino del calciatore.

De Paul è profilo molto duttile a livello tattico, può tornare comodo a più squadre. Sa giocare mezzala, trequartista, seconda punta e anche esterno offensivo. Nel Milan uno con le sue qualità sarebbe certamente utile a Marco Giampaolo. Da capire se nelle prossime ore ci potranno essere sviluppi su questa pista di calciomercato. Intanto, sembra che sia la Roma la società più interessata a provarci.

