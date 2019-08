DAZN e Sky sono finalmente arrivate ad un accordo. Il canale della piattaforma streaming approda sull’emittente satellitare. Ecco i costi e le modalità di attivazione di questa nuova opzione.

Gli intermediari di DAZN e Sky, dopo una lunga ed estenuante trattativa, sono finalmente arrivati ad un accordo. Il canale della piattaforma streaming sarà nel pacchetto dell’emittente satellitare, proprio come successe con Mediaset Premium.

Dal 20 settembre gli abbonati Sky avranno quindi la possibilità di vedere DAZN sul canale numerico 209 (Dazn1). Sarà possibile vedere le tre partite del week-end di Serie A, due partite di Serie B e una selezione di partite internazionali trasmesse dalla piattaforma streaming. Presenti però anche gli altri sport come il tennis, il golf e anche le gare di rally, anche questi presenti nel pacchetto da DAZN.

Canale DAZN su Sky, modalità di attivazione

Dal 20 settembre in poi, chi è in possesso dell’abbonamento Sky Calcio e Sky Sport da più di tre anni vedranno gratuitamente anche il canale DAZN. Gli altri, invece, possono sottoscrivere un abbonamento solo tramite il sito online o l’applicazione a partire dal prossimo mercoledì 4 settembre. Il canale della piattaforma streaming sarà disponibile su ciascun decoder, quindi: Sky Q, MySkyHD o Sky HD.

Il canale DAZN non è disponibile per i clienti Sky via fibra, Sky via digitale terrestre o NOW TV. Ricordiamo che Sky Q via fibra ha già l’applicazione DAZN integrata: lì sarà possibile attivare il canale al costo di 7,99 euro invece di 9,99 euro). L’accordo è stato siglato fino a giugno 2021. Questo potrebbe risolvere i problemi di buffering e ritardi segnalati più volte dagli utenti DAZN.

DAZN-Sky, l’annuncio ufficiale

L’avvenuto sodalizio fra DAZN e Sky è stato annunciato da Veronica Diquattro, Executive vice presidente Southern Europe di DAZN. Ecco di seguito le sue dichiarazioni dopo la stretta di mano definitiva fra i due colossi: “Dazn continua ad investire per far crescere la piattaforma e ampliare l’offerta di contenuti in streaming, come dimostra il recente accordo con Discovery per i canali Eurosport. Allo stesso tempo, l’accordo con Sky consentirà ad un numero sempre maggiore di tifosi di avere accesso attraverso il canale ad una selezione dei principali eventi sportivi di Dazn”.

Correa, niente convocazione per Atletico Madrid-Eibar