Il Milan è scatenato in queste ore. Si sta facendo un tentativo per Taison dello Shakhtar Donetsk. Trattativa molto difficile ma Maldini vuole provarci.

Non è finita. Il Milan oggi ha chiuso l’operazione per Ante Rebic con l’Eintracht Francoforte; percorso inverso per André Silva, che quindi si accasa in Germania dopo tante voci e indiscrezioni.

Ma stando a Gianluca Di Marzio, il calciomercato dei rossoneri non sarebbe concluso qui. Infatti pare che Paolo Maldini e Frederic Massara vogliano provare a chiudere anche per Taison dello Shakhtar Donetsk. Il suo agente in queste ore ha rivelato di un’offerta ricevuta e rifiutata dai rossoneri ma in attesa di un’altra.

Calciomercato Milan, tentativo anche per Taison

Il giornalista di Sky Sport ci ha tenuto a precisare che si tratta di una trattativa molto difficile. Il brasiliano, che avrebbe chiesto la cessione, ha una clausola rescissoria da 30 milioni e non è facile trattare col club ucraino. Il Milan farà comunque un tentativo. Ribadiamo che si tratta di un’operazione staccata da Rebic, che è già in volo verso Milano dove domani svolgerà le visite mediche.

Secondo Di Marzio, sono continui i contatti fra la dirigenza milanista con Taison e lo Shakhtar. Maldini, Massara e Boban stanno ragionando sulla possibile offerta da fare per far vacillare gli ucraini. Ripetiamo però che non sarà semplice. Ci sono ancora poche ore per riuscirci…

Il calciomercato infatti chiuderà domani alle 22:00. Rebic farà le visite mediche domani mattina e firmerà il contratto, nel pomeriggio potrà già essere ufficiale. Per Taison bisogna capire se, oltre all’accordo economico, ci sono anche i tempi tecnici per chiudere tutto in tempo. Il Milan ci sta provando sul serio.

Al momento quella rossonera è la società più attiva. Le altre, che hanno già operato nel corso delle settimane, per il momento sono ferme. Effettivamente il Diavolo è la squadra che ha maggiormente bisogno di rinforzi e di completare la rosa. Con Rebic e Taison cambierebbe molto il punto di vista sul Milan.

