Calciomercato Milan: il croato Ante Rebic nel mirino dei rossoneri. Pressing sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte: trattativa in corso tra i club e gli agenti.

Ultima domenica di calciomercato, domani ultimo giorno di trattative e chiusura definitiva alle ore 22:00. Intanto il Milan sta lavorando per altri nomi da regalare a Marco Giampaolo. E Gianluca Di Marzio su Twitter scrive di Ante Rebic.

Secondo il noto giornalista, il club rossonero è in pressing su Rebic: trattativa in corso. Il croato classe 1993 è un attaccante: può fare la seconda punta e all’occorrenza giocare sull’esterno. Alto 185 cm, piede preferito: destro. È già stato in passato in Serie A, con le maglie di Fiorentina e Verona.

Attualmente Rebic è di proprietà dell’Eintracht Francoforte, club con il quale ha un contratto fino al giugno 2022. Secondo i colleghi di Transfermarkt, la valutazione è di 40 milioni di euro. Quello che è il mercato reale e le richieste dei tedeschi, non sono ancora note.

Nazionali Milan, chi va e chi resta: il punto

Calciomercato Milan, idea Rebic: i dettagli dell’operazione

Ante Rebic nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza all’Inter nei giorni scorsi. I nerazzurri lo avevano proprio bloccato, in caso di cessione di Matteo Politano alla Fiorentina.

Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter ha mollato Rebic. E dunque il Milan può inserirsi senza troppi problemi. Questi i dettagli dell’operazione: “Sono in corso i contatti con l’agente di Rebic, per un’operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze”.

Trattativa che dunque è già impostata bene, anche perché il tempo stringe. Il calciomercato chiuderà definitivamente tra poco più di 24 ore, domani lunedì 2 settembre alle ore 22:00. C’è assoluta necessità di chiudere e il Milan vuole cautelarsi con un attaccante per rinforzare il reparto.

Arrivati a questo punto, c’è sempre meno margine per chiudere la trattativa per José Angel Correa, obiettivo da settimane del Milan, che aveva già raggiunto l’accordo economico con il giocatore: ma l’intesa con l’Atletico Madrid sul costo del cartellino è ancora lontana dal raggiungimento. Rebic potrebbe essere l’alternativa giusta.

Correa-Milan, Icardi al Valencia può sbloccare l’affare