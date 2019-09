Il Paris Saint-Germain non prenderà Gianluigi Donnarumma. In attesa di Navas, Leonardo ha chiuso per Sergio Rico, ufficiale in questi minuti.

Anche quest’anno Gianluigi Donnarumma lascerà il Milan l’anno prossimo. In questo calciomercato estivo, ancora una volta, si è parlato di Paris Saint-Germain durante il mese di giugno. Indiscrezioni mai confermate né probabili.

La famosa offerta di 20 milioni più il cartellino di Alphonse Areola non è mai stata presa in considerazione dai rossoneri. E chissà se è realmente mai arrivata negli uffici di Casa Milan. Nel frattempo molti giornalisti ed esperti del settore hanno insistito sulla volontà del club di via Aldo Rossi di cedere il proprio gioiello.

Invece non è mai stato così. Del PSG non se ne è più parlato ed è tramontata definitivamente oggi. Infatti i parigini in questi minuti hanno ufficializzato l’ingaggio di Sergio Rico: arriva dal Siviglia (l’anno scorso al Fulham) in prestito con diritto di riscatto. E occhio al possibile arrivo anche di Keylor Navas dal Real Madrid, con Areola in Spagna.

Donnarumma non si muove dal Milan. Difenderà i pali rossoneri anche quest’anno, con la speranza che da questo settembre si comincerà a parlare di rinnovo di contratto. Gigio è in scadenza nel 2021 e per un giocatore del genere due anni sono pochi. Bisogna prolungare ma questo in casa rossonera lo sanno. Probabilmente si inizierà a trattare a breve.

Sky – Milan-Rebic, domani visite mediche. André Silva all’Eintracht