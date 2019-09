Il Milan ha preso Ante Rebic, domani le visite mediche e la firma. Prestito oneroso con diritto di riscatto. André Silva ha detto sì all’Eintracht.

Praticamente tutto fatto per Ante Rebic al Milan. Nel giro di poche ore la società rossonera è riuscita a chiudere questa operazione con l’Eintracht: prestito oneroso con diritti di riscatto fra i 25 e i 30 milioni.

Come scrive Gianluca Di Marzio su Twitter, la trattativa è confermata e chiusa. André Silva ha detto sì ai tedeschi ma si tratta probabilmente di un’operazione separata da quella per Rebic. Il croato sarà in Italia domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Sarà lui quindi il colpo in attacco del Milan, dopo aver cercato a lungo Angel Correa.

#AndreSilva ha accettato il trasferimento all’@Eintracht, tutto confermato per #Rebic al @acmilan in prestito oneroso con diritto di riscatto. Domani le visite mediche @SkySport #Calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 1 settembre 2019

Calciomercato Milan, preso Ante Rebic

Il Milan ha provato fino alla fine per l’argentino, ma l’Atletico Madrid non si è mosso di un centimetro dalla richiesta di 50 milioni. Troppo per le casse rossonere. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno quindi virato su un altro profilo e in giornata hanno aperto e chiuso l’affare Rebic, così come era successo anche per altri giocatori.

Krunic, Ismael Bennacer e Rafael Leao sono state operazioni nate e finite nell’arco di poco tempo. E, soprattutto, senza alcuna anticipazione da parte di giornalisti e addetti ai lavori. Così è successo anche per Rebic, affare riferito da Gianluca Di Marzio nel primo pomeriggio di questa domenica.

Il calciomercato chiuderà domani alle 22:00 ma per il Milan si chiude adesso. L’acquisto del croato infatti completa la rosa di Marco Giampaolo e in particolare l’attacco. Rebic può fare il trequartista, la seconda punta o anche la prima punta. Un centravanti completo che farà sicuramente bene con questo tipo di allenatore.

Un’altra operazione importante è l’uscita di André Silva. Un giocatore che, come abbiamo visto ieri, può sì essere utile alla causa, ma che pesa parecchio sui conti rossoneri. Infatti ha una quota di ammortamento molto alta e non è di certo indispensabile per la formazione rossonera. Un’uscita utile in ogni senso quindi.

