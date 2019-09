Milan, ottimo esordio per Ismael Bennacer. Al debutto in rossonero dal primo minuto, il neo acquisto convince già per idee e movimenti. I giornali oggi in edicola anche lo promuovono

Ismael Bennacer, buona la prima da titolare col Milan. In attesa di una condizione fisica migliore, il 21enne algerino ha già mostrato buoni movimenti e ottimi spunti.

Una gara da 7 come vi abbiamo raccontato nelle pagelle di Milan-Brescia, bravo nel tappare i buchi lasciati dai compagni e abile anche a metterci le toppe sulle imprecisioni dei suoi. Una partita pulita e disciplinata per il neo play-maker rossonero.

I giornali, pur con una valutazione leggermente inferiore, comunque promuovono pienamente il giocatore rossonero. Voto 6 per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

esordio senza paura davanti a 56 mila spettatori – sottolinea la rosa -, abile nel trovare un paio di imbucate pregiate e bene anche in copertura per il quotidiano.

6.5 invece per il Corriere dello Sport, che ne evidenzia talento e personalità soprattutto in un ruolo non proprio suo e nel quale crescerà eccome. Il riferimento del CorSport sulla posizione è alla ruolo da mezzala svolto in Coppa d’Africa, ma il giocatore ha chiarito di recente il suo reale pensiero: “A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezzala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista”.

Gazzetta – Milan, stasera ultimo assalto per Correa