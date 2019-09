A San Siro per ragioni di sicurezza legati ad alcune vibrazioni sono stati tagliati poco più di 2 mila posti nel terzo anello. Per il derby Milan-Inter alcune posizioni saranno vuote.

Da mesi si parla di alcuni problemi di vibrazioni nel terzo anello dello stadio di San Siro. Niente di preoccupante, secondo quanto riferito da una nota congiunta di Inter e Milan ad aprile. Però ad agosto è stato deciso di tenere chiusi sei settori per la nuova stagione.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che che mancheranno circa 1.100 tifosi per parte nel prossimo derby di Milano. Infatti, in Curva Nord e in Curva Sud sono stati “tagliati” dei posti. Il comitato di sicurezza dello stadio li ha coperti con dei teloni, ritenendoli inagibili. E lo saranno per tutta la stagione. Nella prossima estate tale comitato si esprimerà nuovamente e vedremo cosa succederà.

La misura sul taglio degli oltre 2 mila posti è stata presa per attutire il già citato problema delle vibrazioni del Giuseppe Meazza. Il caso era nato dopo Inter-Atalanta dell’aprile scorso: alcune vibrazioni anomale avevano provocato l’allarme. A determinate frequenze il terzo anello dello stadio oscilla. Tale settore viene solitamente lasciato vuoto e destinato alle tifoserie ospiti che variano tra le 500 e le 2 mila presenze, dunque in partite di cartello.

Non avremo dei derby Milan-Inter da tutto esaurito in campionato, visto che alcuni posti non saranno a disposizione. Tuttavia, San Siro sarà certamente riempito in quelli rimanenti. La sicurezza è un aspetto fondamentale e la misura adottata è stata saggia. Essa vale anche per le manifestazioni non sportive, come ad esempio i concerti.

