André Silva potrebbe andare all’Eintracht Francoforte nel merito dell’affare Rebic. Il Milan è al lavoro in queste ore per completare la doppia operazione.

Ancora dal nulla. Il Milan, a sorpresa, sta chiudendo l’operazione Ante Rebic con l’Eintracht. L’attaccante croato è stato scelto da Paolo Maldini e Zvonimir Boban dopo che non sono riusciti ad arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid.

L’affare, stando a quanto riportato da Sky Sport, è praticamente in dirittura d’arrivo: il Milan è riuscito già oggi ad avvicinarsi all’intesa coi tedeschi, col giocatore che in serata potrebbe arrivare in Italia per poi effettuare domani le visite mediche. Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, nella trattativa può finirci André Silva: infatti si sta lavorando per l’inserimento del portoghese nell’operazione.

Si lavora anche per #AndreSilva all’@Eintracht nell’operazione #Rebic al @acmilan #calciomercato @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 1 settembre 2019

Calciomercato Milan: dentro Rebic, fuori André Silva

Non sappiamo ora se eventualmente cambieranno le condizioni economiche. Ad ora sappiamo che il Milan sta chiudendo per un prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 25 e i 30 milioni. Probabile che l’affare André Silva sia staccato da quello Rebic ma in questo modo i rossoneri offriranno ai tedeschi già un’alternativa.

Il portoghese ieri ha giocato una buona partita contro il Brescia, a sorpresa da titolare. Marco Giampaolo ha spiegato di averlo visto bene in questi giorni e lo ha voluto premiare, ma ha anche ammesso che non sapeva se poteva considerarlo fuori dal mercato.

Evidentemente no, perché André Silva resta un giocatore “pesante” per i conti rossoneri (è uno di quelli col costo di ammortamento più alto) e non è proprio indispensabile. Rebic rappresenta un’ottima alternativa tattica a Krzysztof Piatek o, eventualmente, un partner d’attacco. Dentro il croato, fuori il portoghese. Il Milan sta per completare così il suo calciomercato.

