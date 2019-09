Patrick Cutrone ha fatto il suo esordio da titolare in Premier League con il Wolverhamton, nella trasferta contro l’Everton. I gialloneri sono però usciti sconfitti 3-2.

L’emozione della prima da titolare in Premier League non si scorda mai. Oggi Patrick Cutrone è stato schierato dall’inizio da mister Nuno Espirito Santo, nel match in casa dell’Everton.

L’ex attaccante del Milan ha giocato 68 minuti. Prima della sostituzione il punteggio era di 2-1 in favore dell’Everton, in vantaggio con Richarlison (su assist dell’altro italiano esordiente in Premier League, Moise Kean). Poi immediato il pareggio dei Wolves con Saiss, anch’esso durato poco prima del nuovo sorpasso Everton firmato Iwobi.

Cutrone ha giocato una buona partita, andando vicino al gol in due occasioni. Tanto movimenti sul fronte offensivo per aiutare la squadra. Patrick ha giocato al fianco di Raul Jimenez, titolare inamovibile della squadra.

Al 15′ gran tiro dentro l’area, Pickford deve superarsi compiendo un grande intervento. A primo tempo quasi scaduto Cutro ha sfiorato il gol con un colpo di testa che ha trovato la fortuna di un difensore avversario piazzato nel punto giusto.

Cutrone: 68 minuti da titolare in Premier League



Cutrone sostituito al 68′ e poco dopo la sua squadra ha trovato il pareggio, al 75′, proprio con Jimenez. All’80’ però il sorpasso definitivo dell’Everton, ancora con Richarlison, stavolta in gol su assist di Digne.

Wolves sconfitti nel finale dunque, dopo la gioia infrasettimanale del passaggio alla fase a gironi dell’Europa League dopo aver eliminato il Torino.

Ora la sosta, poi si ripartirà con le idee più chiare, e si giocherà ogni tre giorni visto l’impegno europeo: e proprio Cutrone potrebbe avere molte più chance di giocare.

