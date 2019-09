André Silva ha pubblicato su Twitter un post per salutare il Milan. L’attaccante si è accasato all’Eintracht con la formula del prestito biennale.

André Silva saluta ancora il Milan. Dopo l’esperienza al Siviglia dello scorso anno, il portoghese è tornato alla base e sembrava destinato a rimanere. Invece, proprio allo scadere, si è accasato all’Eintracht Francoforte.

L’attaccante ex Porto, intervenuto sul proprio profilo Twitter, ha salutato la squadra rossonera con queste dichiarazioni: “Grazie Milan! È stata una grande esperienza, dove ho avuto l’opportunità di crescere con il supporto di fan incredibili!“. Belle parole quelle di André Silva, che si trasferisce in Germania con la formula del prestito biennale.

Al Milan non ha mai rispettato le promesse, fino a diventare un vero e proprio peso. I rossoneri in questa sessione lo hanno offerto a: Wolverhampton, Monaco, Sporting Lisbona, Benfica e Schalke 04. Nessuna di queste ha deciso di puntare su di lui e di acquistarlo. Per fortuna alla fine è arrivato l’Eintracht.

L’operazione si è concretizzata nel merito dell’affare Ante Rebic: sono state due trattative separate, ma chiaramente l’una dipendeva dall’altra. Infatti nel pomeriggio c’erano state complicazioni nelle visite mediche del portoghese che rischiavano di far saltare tutto. Ma poi tutto è andato per il meglio e, solo poche ore, sono arrivati i comunicati ufficiali. In bocca al lupo André!

Grazie @acmilan! È stata una grande esperienza, dove ho avuto l’opportunità di crescere con il supporto di fan incredibili! pic.twitter.com/wgGxJnpDoV — André Silva (@andrevsilva19) 2 settembre 2019

