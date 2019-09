L’ultimo giorno del calciomercato in Italia è oggi lunedì 2 settembre. Cambia però l’orario di chiusura: la sessione è stata prolungata di due ore.

Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato 2019. Tante le polemiche attorno al fatto che si finisca il 2 settembre, dopo due giornate dall’inizio della Serie A.

Ma non è solo in Italia che è stata fissata questa data. Anche in Spagna, Francia, Germania e Portogallo l’ultimo giorno del calciomercato è il 2 settembre.

Per quanto riguarda la Serie A però, l’orario di chiusura è stato modificato. Si chiuderà due ore dopo rispetto a quanto precedentemente previsto alle ore 20:00: infatti adesso il gong è fissato alle 22:00.

Una sessione quindi ancora più lunga rispetto al normale. Gli allenatori sicuramente non hanno apprezzato questa decisione delle Lega di finire il 2 settembre perché chiuderla prima dell’inizio del campionato.

In effetti il pensiero dei tecnici è comprensibile. Con il calciomercato aperto si rischia di destabilizzare i calciatori e di influenzare quindi il risultato delle partite. Marco Giampaolo è fra quelli che proprio non comprende questa scelta.

Ma proprio il Milan è una delle squadre più attive in queste ultime ore di calciomercato. I rossoneri hanno già chiuso per Rebic, che stamattina sta svolgendo le visite mediche, e stanno provando ad inserire in rosa anche Taison.

Calciomercato Milan, notizie live: Rebic c’è, tutto su Taison