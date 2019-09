Milan e Ante Rebic, l’avventura è pronta a partire. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il talento croato, da esterno e col Milan che si proietta verso il 4-3-3, è sicuramente più utile di Angel Correa che può agire da trequartista o seconda punta

Milan, colpo Ante Rebic. Qualità e imprevedibilità a servizio di Marco Giampaolo. Tre anni dopo l’addio amaro in Serie A, rieccolo sbarcare in rossonero. “Non ero pronto per il grande passo, né fisicamente né mentalmente”, ha successivamente ammesso in merito alle esperienze amare tra Fiorentina e Verona.

Ma adesso – assicura La Gazzetta dello Sport – tutto è cambiato. Rebic, nel frattempo, ha giocato una finale mondiale da protagonista e ha visto il suo valore schizzare fino a 50 milioni. Anche Manchester United e Arsenal lo hanno cercato quest’estate e lui effettivamente sognava il grande salto, ma alla fine è rimasto all’Eintracht. Finché non è apparso il Diavolo, la grande occasione di riscatto nel Bel Pese.

Quello che si presenterà agli ordini di Giampaolo, infatti, è un ragazzo finalmente cresciuto, molto più determinato rispetto al passato anche se il caratterino è rimasto più o meno la stessa e in tal senso andrà gestita.Perché Rebic è un giocatore di personalità e come tale spesso fa spesso discutere, con i precedenti che non mancano di certo.

Ma nel frattempo si registra una piacevole impennata dal 2016 in avanti. La nazionale gli ha regalato la vetrina planetaria, l’Eintracht lo ha rimesso in sesto dopo i giri a vuoto tra Italia e Germania. Ora è pronto a tuffarsi nella causa milanista ed esaltarsi.

Dopo la sosta – rivela il quotidiano – il Milan proporrà un nuovo sistema tattico, probabilmente il 4-3-3. E Rebic – sottolinea ancora la Gazzetta – da esterno di ruolo che sa muoversi anche da centravanti, è più utile di quanto lo sarebbe stato Angel Correa come trequartista o seconda punta.

Rebic prenderà quindi il posto finora occupato finora da Samuel Castillejo, così da completare l’attacco con Suso e Krzysztof Piatek. In attesa però di Taison che anche potrebbe sbarcare in rossonero.