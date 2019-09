Operazione di calciomercato sull’asse Madrid-Parigi: oggi Real e PSG si sono scambiati i due portieri Keylor Navas e Alphonse Areola.

Se ne è parlato per diversi giorni e adesso è ufficiale lo “scambio” di portieri tra Real Madrid e Paris Saint Germain. Keylor Navas si trasferisce a Parigi, mentre Alphonse Areola giocherà in Spagna.

Il trasferimento dell’estremo difensore costaricano al PSG avviene a titolo definitivo. Navas ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Thomas Tuchel ottiene così un portiere di grande esperienza, visto che il classe 1986 ha alle spalle trionfi importanti con la squadra madrilena. Ben tre Champions League vinte.

Invece Areola passa al Real Madrid con la formula del prestito. Il 26enne francese non ha convinto a Parigi, per questo c’è stata la volontà della dirigenza di prendere un nuovo titolare. Alla corte di Zinedine Zidane sarà il vice di Thibaut Courtois. Il direttore sportivo Leonardo aveva provato a offrirlo al Milan assieme a circa 20 milioni di euro per prendere Gianluigi Donnarumma, ma la proposta fu respinta. Al PSG è arrivato anche Sergio Rico, che sarà il sostituto di Navas e anche lui è un elemento di esperienza.

