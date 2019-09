Calciomercato Milan: il club rossonero non sembra volersi fermare ad Ante Rebic per rinforzare l’attacco, proseguono i tentativi anche per Taison.

Il Milan ha trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte per uno scambio di prestiti che coinvolge André Silva e Ante Rebic. Ma sembra che il club rossonero non voglia concludere così il proprio calciomercato estivo.

Secondo le ultime notizie di Sky Sport, la dirigenza continua a lavorare su un altro rinforzo per l’attacco. Si tratta di Taison, 31enne brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Un’operazione complicata, dato che la società ucraina in un primo momento aveva preteso il pagamento dei 30 milioni di euro della clausola rescissoria.

Tuttavia, sembra che nelle ultime ore dallo Shakhtar Donetsk sia arrivata una piccola apertura che potrebbe facilitare la trattativa: il prezzo, infatti, è sceso a circa 25 milioni. Per il Milan l’affare rimane comunque non semplice, ma Paolo Maldini e Frederic Massara paiono intenzionati a tentare di assicurarsi Taison per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Il calciatore spinge per trasferirsi a Milanello.

Anche la Roma si era interessata al brasiliano, ma in questo momento è il Diavolo che ci sta provando concretamente. Vedremo se la dirigenza riuscirà a regalare a Marco Giampaolo un ulteriore innesto in attacco, settore nel quale qualcosa in più serve sicuramente.

Rebic a Milano: “Sono felice”. André Silva vola a Francoforte