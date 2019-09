Finite poco fa le visite mediche di Ante Rebic con il Milan. L’attaccante croato entro stasera firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri.

Poco fa Ante Rebic ha concluso le visite mediche di rito con il Milan, primo step che lo porterà a diventare probabilmente l’ultimo colpo di mercato dei rossoneri in questa estate.

L’attaccante croato, in arrivo dall’Eintracht Francoforte, come di consueto si è presentato qualche ora fa alla clinica ‘La Madonnina’ per la prima parte dei test medici che ogni calciatore del Milan deve effettuare prima di cominciare la stagione.

Rebic ha terminato poco fa i suddetti test; ora l’iter prevede un passaggio alla clinica Ambrosiana per l’idoneità sportiva e successivamente l’approdo a Casa Milan, dove finalmente l’ex Verona potrà firmare il suo contratto con i rossoneri.

Il tutto però è strettamente legato alla buona riuscita delle visite mediche di André Silva a Francoforte: c’è da ricordare che l’attaccante portoghese era stato parzialmente bocciato dal Monaco dopo i test lo scorso mese. Non appena arriverà l’ok per Silva allora il Milan potrà dichiarare concluso l’affare Rebic e tesserare entro le ore 22 di questa sera il suo nuovo attaccante.

Milan, Taison si allontana: lo Shakhtar fa muro