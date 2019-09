Sembra sfumare definitivamente l’ipotesi Taison per l’attacco del Milan: il calciatore brasiliano viene valutato troppo dallo Shakhtar Donetsk.

Difficile, anzi ormai impossibile. Il trasferimento decantato nelle ultime ore di Taison verso il Milan sembra proprio che non andrà a segno per colpa del mancato accordo tra i club interessati.

Il fantasista brasiliano dello Shakhtar Donetsk era stato cercato improvvisamente dai rossoneri, alla caccia di un ultimo tassello offensivo dopo Ante Rebic. Un calciatore, trovato poi nel profilo di Taison, che potesse essere tecnicamente molto valido e tatticamente utile, sia come esterno offensivo che in alternativa come seconda punta.

Sky – Milan-Taison, lo Shakhtar Donetsk blocca tutto: la situazione

Taison-Milan, l’affare non si farà

Arrivano conferme negative infatti da Sportmediaset sul buon esito della trattativa Milan-Shakhtar. La società ucraina sta facendo muro e pare aver chiuso ogni possibilità di cessione per Taison. Il brasiliano aveva chiesto di cambiare aria e provare un’avventura diversa a 31 anni, ma sembra destinato a rimanere.

Qualche dettaglio in più arriva anche da Tuttomercatoweb.com: la differenza tra domanda e offerta per Taison è ancora troppo ampia, con lo Shakhtar che continua a chiedere almeno 30 milioni di euro più bonus per il proprio calciatore. Una cifra considerata esagerata dal Milan per un ultratrentenne; tra l’altro gli ucraini hanno scelto di trattenerlo cedendo invece il giovane Fernando allo Sporting Lisbona.

Difficilmente da qui alle ore 22 di oggi, quando chiuderà il calciomercato in entrata per le società italiane, il Milan riuscirà a far cambiare idea allo Shakhtar. A meno di colpi di scena clamorosi dunque i rossoneri prenderanno soltanto Rebic come ultimo colpo in attacco.

Taison piaceva anche alla Roma del suo ex tecnico Paulo Fonseca, ma anche in quel caso le differenze di valutazione tra i due club hanno fatto saltare l’eventuale trasferimento in Italia del classe ’88.

