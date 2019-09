Il padre di Pepe Reina rassicura tutti sulla permanenza del portiere al Milan, parlando anche dei rossoneri come ultima squadra della sua carriera.

Oggi Pepe Reina si è recato alla clinica ‘La Madonnina’, convenzionata con il Milan, per alcuni controlli medici dopo l’infortunio muscolare rimediato settimane fa.

In compagnia del portiere classe ’82 c’era anche il padre, il quale è stato interpellato dai cronisti presenti sulla situazione di Reina stesso e sulle voci che lo hanno visto recentemente accostato al Real Madrid in veste di secondo portiere.

Il ‘señor’ Reina, come riportato da Radio Rossonera, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro del numero uno milanista: “Pepe ha deciso, chiuderà la carriera qui. Il Milan sarà l’ultimo club in cui giocherà. Il Real Madrid? Non posso dare spiegazioni dettagliate per rispetto, ma posso dirvi che è felice a Milano”.

Dunque non smentiti i rumors sui contatti con il Real, ma arrivano conferme dirette sulla permanenza dello spagnolo nella rosa milanista come vice-Donnarumma. Ed il papà ha parlato anche del dualismo con Gigio: “E’ un grandissimo portiere ma non c’è concorrenza. Pepe sa che nello sport nulla è regalato, bisogna lavorare giorno dopo giorno per ottenere i giusti risultati”. Il Milan dunque continuerà ad avere due portieri di spessore anche in questo campionato.

Vignato, trattativa Sampdoria-Chievo. Piaceva anche al Milan