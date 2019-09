Più volte accostato anche al Milan, ma il futuro di Emanuel Vignato sarà nella Sampdoria. Il giovane talento del Chievo Verona giocherà a Genova.

Emanuel Vignato verso il trasferimento alla Sampdoria. In estate si è parlato a lungo del futuro di questo talento 19enne, accostato anche al Milan per diverse settimane.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, spiega che la trattativa tra i blucerchiati e il Chievo Verona è in stato avanzato. Il nodo è la la cifra del prestito. La Sampdoria propone 1,2 milioni di euro e altri 4,3 di obbligo di riscatto più 1 milione di futura rivendita se avverrà per un importo superiore ai 9 milioni. Il club veneto, però, chiede di più per il prestito oneroso di Vignato, le parti stanno discutendo per trovare un accordo definitivo.

La Sampdoria, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, vuole cercare di rinforzarsi in questo ultimo giorno di calciomercato. Il gioiello del Chievo Verona è ritenuto un profilo adatto sia per il presente che per il futuro. Un esterno che nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco può fare molto bene. Intanto il club di Massimo Ferrero ha preso Emiliano Rigoni dallo Zenit San Pietroburgo, già visto in Serie A nella scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta.

