Il calciomercato estivo del Milan è attivo anche per quanto riguarda la Primavera. Arrivano i giovani Simone Potop e Matteo Turato.

Il Milan in questa finestra estiva del calciomercato si è mosso sia per la Prima Squadra che per il Settore Giovanile. Ad esempio, per la Primavera sono stati presi alcuni rinforzi.

L’obiettivo della formazione di Federico Giunti, retrocessa nella passata stagione, è quella di conquistare la promozione e dunque alcuni innesti sono stati ingaggiati dalla dirigenza. Oggi i colleghi di Tuttomercatoweb rivelano che altri due prospetti si aggregheranno alla squadra. Si tratta di Simone Potop e Matteo Turato.

Si tratta di due difensori centrali. Il primo è in classe 2000 che arriva dal Torino con la formula del prestito. I club hanno raggiunto l’accordo in questi giorni, dopo il torneo “Mamma Cairo” che ha visto il Milan Primavera vincere il trofeo. Potop nella passata stagione è stato a lungo fuori per un infortunio muscolare e ha tanta voglia di riscattarsi. Turato proviene invece dal Cagliari. Due innesti per la retroguardia di mister Giunti, che in estate ha già ricevuto il giovane francese Riad Tahar dal Lione.

Van Basten: “Milan, con Maldini e Boban c’è speranza. Rebic? Forte”