Milan, adesso largo ai nuovi. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questo, in pratica, il messaggio recapitato dalla società rossonera a Marco Giampaolo.

Il club ha già espresso quella che è la propria linea guida: gli acquisti sono tutti pronti, e proprio da loro bisognerà ripartire per dare l’assalto al quarto posto. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, in particolar modo, si aspettano un ruolo centrale per Theo Hernandez, che rientrerà dall’infortunio dopo la sosta per le nazionali, Ismael Bennacer e Rafael Leão.

Tre giocatori sui quali su punta molto in Casa Milan, e con i quali il tecnico dovrà lavorare parecchio per renderli pronti quanto prima. Anche andando un po’ contro quelle che sono state le sue convinzioni fino alla conferenza stampa pre Brescia, dove aveva affermato che servisse ancora tempo per inserire i volti nuovi.

Di fatto, tra i giocatori giunti in questa sessione di mercato, solo Bennacer ha assaporato il gusto della titolarità sabato scorso contro il Brescia. Leão ha invece giocato gli ultimi 20 minuti della gara di Udine, mentre Hernandez è fermo ai box e Duarte e Krunic sono stati presi per rimpolpare la rosa.

Anche l’acquisto di Ante Rebic, chiaramente, dovrà essere valorizzato. L’obiettivo quindi è triplice: cambiare marcia dopo i primi 180 minuti, centrare l’obiettivo mancato lo scorso anno e valorizzare gli 83 milioni di investimento per sei giocatori, a fronte dei solo 24.5 incassati per Patrick Cutrone e Tiago Djalo.

