Il Milan ha rinforzato la propria difesa con Léo Duarte, arrivato dal Flamengo per circa 11 milioni. Sarà lui a coprire il buco lasciato dall’infortunio di Mattia Caldara e a ricoprire il ruolo di terzo centrale dietro ai titolari.

Intervistato da Sportmediaset, il brasiliano ha raccontato la sua emozione per questa avventura con la maglia rossonera: “Il Milan ha una storia bellissima, è un grande club, da qui sono passati molti brasiliani famosissimi come Kakà, Serginho, Cafù, Thiago Silva. Spero anch’io di seguire le loro orme“.

Fondamentale per lui la presenza di Lucas Paquetà, suo ex compagno al Flamengo: “Ho parlato con Paquetà per sapere com’era e come funzionava. Le sue risposte sono state convincenti e molto positive. Mi hanno reso ancora più felice e motivato per essere qui oggi“.

Duarte si è espresso poi sul calcio italiano: “Il calcio brasiliano in sé non ha tanta tattica come qui, ma stavo lavorando con Jorge Jesus che è un allenatore europeo che ha molto conoscenze. Lui mi ha un po’ aiutato e ora voglio migliorare con la lingua per capire di più le richieste del mister“.

