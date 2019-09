Archiviato il mercato, il Milan torna a dedicarsi con urgenza alla questione stadio: il club cerca partner industriali e spunta un sondaggio con gruppo ‘Generali’

Archiviato il capitolo mercato, il Milan ora è pronto a dedicarsi alle altre due priorità societarie: la questione rinnovi da una parte, e il tema riguardante lo stadio dall’altra.

Per quanto riguarda il nuovo San Siro in programma, il presidente Paolo Scaroni ha stabilito la priorità di definire la questione in tempi relativamente brevi. Così l’obiettivo attuale – rivela Tuttosport – è quello di trovare un partner industriale per lo sviluppo del cantiere, con Scaroni che avrebbe già sondato il gruppo ‘Generali’.

Nel frattempo, però, ci sono ancora alcuni punti da definire come ha ribadito recentemente il sindaco Giuseppe Sala: “Il punto è che Milan e Interci hanno fornito della documentazione che mira a chiarire il loro progetto e ciò che succede intorno allo stadio. Di fatto loro non parlano solo dell’impianto ma di uno svincolo urbanistico, un po’ perché quest’area può meritare un’evoluzione, un po’ perché è chiaro che il ritorno economico di un investimento sullo stadio non è semplice e lo può diventare un po’ di più se ci sono altri sviluppi”.

Il piano, in effetti, non vede la realizzazione solo di uno stadio. Piuttosto, secondo il disegno, una struttura da 60.000 posti nell’attuale area parcheggi, ci sarebbe l’intera riqualificazione della zona circostante, con un distretto multifunzionale composto da negozi, uffici e ristoranti e da un’ampia area verde che precederebbe il nuovo tempio delle due squadre. L’investimento complessivo sarebbe oltre 1,2 miliardi di euro.

