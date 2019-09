Theo Hernandez entro domani e venerdì potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. Il terzino sinistro potrebbe già scendere in campo al rientro dopo la sosta contro il Verona.

Il Milan ritrova finalmente Theo Hernandez. Come già anticipato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere a disposizione per la gara contro l’Hellas Verona, in programma al rientro dopo la sosta per le Nazionali.

Il calciatore in questo mese ha lavorato molto per recuperare il prima possibile dal problema alla caviglia. Si infortunò alla prima uscita contro il Bayern Monaco nell’International Champions Cup: poco prima della fine del primo tempo, dopo 40′ da protagonista, la caviglia fece un movimento innaturale che lo costrinse a lasciare il campo e, successivamente, anche la tournée.

Adesso il giocatore è pronto finalmente per tornare in campo e giocare la sua prima partita ufficiale col Milan. Potrebbe succedere già contro il Verona. La notizia è stata confermata da Sky Sport, che ha rivelato che già fra domani e venerdì Theo potrebbe tornare a lavorare con il gruppo. Segnale che il recupero è ormai in dirittura d’arrivo ed è già pronto per tornare.

Sicuramente bisognerà fare con calma perché l’infortunio non è di poco conto. Giampaolo avrà modo di osservarlo in queste due settimane per capire a che livello è, sotto tutti i punti di vista. Per il Milan rappresenta una risorsa molto importante: la sua spinta può diventare un fattore nelle partite dei rossoneri, magari proprio a partire dal Bentegodi.

