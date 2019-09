Diramati ufficialmente anticipi e posticipi dalla 3ª alla 16ª giornata di Serie A: guardiamo nel dettaglio il programma completo tra Sky e DAZN.

Sono già in archivio le prime due giornate di campionato, che hanno visto il Milan giocare contro Udinese e Brescia. La seconda partita è stata visibile su DAZN, mentre la prima su Sky Sport.

Un problema per gli appassionati, costretti a dividersi tra le due emittenti per guardare la propria squadra del cuore. La Lega ha ufficializzato ieri anticipi e posticipi dalla 3ª alla 16ª giornata, così come la suddivisione delle gare tra Sky e DAZN. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma completo.

Milan, Sky o DAZN: il programma completo

Giornata 3) Domenica 15 settembre 2019 ore 20.45

HELLAS VERONA – MILAN (Sky)

4) Sabato 21 settembre 2019 ore 20.45

MILAN – INTER (DAZN)

5) Giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00

TORINO – MILAN (Sky)

6) Domenica 29 settembre 2019 ore 20.45

MILAN – FIORENTINA (Sky)

7) Sabato 5 ottobre 2019 ore 20.45

GENOA – MILAN (DAZN)

8) Domenica 20 ottobre 2019 ore 20.45

MILAN – LECCE (Sky)

9) Domenica 27 ottobre 2019 ore 18.00

ROMA – MILAN (Sky)

10) Giovedì 31 ottobre 2019 ore 21.00

MILAN – SPAL (Sky)

11) Domenica 3 novembre 2019 ore 20.45

MILAN – LAZIO (Sky)

12) Domenica 10 novembre 2019 ore 20.45

JUVENTUS – MILAN (Sky)

13) Sabato 23 novembre 2019 ore 18.00

MILAN – NAPOLI (Sky)

14) Domenica 1 dicembre 2019 ore 15:00

PARMA – MILAN (Sky)

15) Domenica 8 dicembre 2019 ore 20:45

BOLOGNA – MILAN (Sky)

16) Domenica 15 dicembre 2019 ore 15:00

MILAN – SASSUOLO (Sky)

