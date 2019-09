Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma hanno giocato 90′ in Armenia-Italia. Gli azzurri hanno vinto 3-1 con reti di Belotti, Pellegrini e autogol.

Si è conclusa da poco la sfida fra Armenia e Italia valida per le qualificazioni ad Euro2020. Gli azzurri hanno portato a casa la vittoria con il risultato di 3-1, ma quanta fatica. Infatti ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa.

Karapetyan è l’autore del gol per l’Armenia ma gli azzurri trovano subito il pareggio grazie al gol di Andrea Belotti, servito da un Emerson in grande spolvero. Lo stesso Karapetyan è ancora protagonista perché si fa espellere per una gomitata a Leonardo Bonucci nel recupero del primo tempo. Questo aiuterà e non poco la squadra di Roberto Mancini nella ripresa.

Lorenzo Pellegrini di testa segna il 2-1, poi arriva anche il terzo gol: tiro di Belotti e papera di Hayrapetyan, è autogol. Così si completa il 3-1 finale che regala all’Italia la quinta vittoria di fila nel girone. Ora i nostri sono in testa con 15 punti, seguiti dalla Finlandia (9 punti ma con una gara in meno), prossima avversaria.

Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma hanno giocato dal primo minuto e son rimasti in campo per tutta la gara. I due milanisti hanno ricomposto il terzetto con Bonucci della stagione 2017-2018 in rossonero. Prestazioni positive per entrambi. Gigio non poteva fare molto su gol subito.

