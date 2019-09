Alessio Romagnoli ha giocato da titolare e per tutto il tempo Armenia-Italia, gara valida per le qualificazioni ad Euro2020. Gli azzurri hanno portato a casa la vittoria per 3-1, la quinta consecutiva nel girone.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il capitano del Milan ha commentato la gara e ha parlato della sua prestazioni: “Devi sempre migliorarti. Io faccio il mio. La cosa importante è farsi trovare pronti“. Roberto Mancini per questa sera ha scelto lui per sostituire Giorgio Chiellini: “Un grandissimo giocatore e un uomo fantastico. Chiunque giocherà al suo posto darà il massimo“.

L’Armenia ha dato diversi problemi alla difesa azzurra: “Le partite diventano facili solo al fischio finale e quando si vince. Rischiamo sempre di fare brutta figura in queste partite“. Infine, alla domanda sulla Champions League con il Milan, Romagnoli spiega: “Non sarebbe male giocarla perché ti confronti coi migliori al mondo. E’ un nostro obiettivo e i grandi campioni, se vogliono esserlo, devono giocarla“.

Dichiarazioni da interpretare quelle del capitano rossonero. Lui è molto legato alla causa Milan ma è chiaro che ha tutte le potenzialità per affermarsi a livello europeo. Se anche quest’anno la squadra non dovesse chiudere almeno al quarto posto, è probabile che possa pensare di andar via. Ma noi speriamo che quella Champions possa giocarla coi rossoneri.

Armenia-Italia 1-3, Romagnoli e Donnarumma in campo 90′