MILAN NEWS – Il Milan ha giocato le prime due partite di campionato senza due pedine molto importanti: Theo Hernandez, uno degli acquisti di questa estate, e Lucas Biglia. Sul terzino francese ci sono buone notizie: fra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo, quindi significa che può essere a disposizione per l’Hellas Verona. Serve più tempo invece al metronomo argentino, che ieri si è allenato ancora in palestra: non ha ancora smaltito il problema all’adduttore ed è al lavoro per rientrare il prima possibile. Giampaolo è pronto ad accoglierli entrambi a braccia aperte.

Milan, riecco Theo Hernandez: è pronto per Verona