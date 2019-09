Stasera due titolarissimi del Milan giocheranno delle gare importanti con le rispettive Nazionali: tocca a Franck Kessie e Kris Piatek.

Continuano le gare internazionali in giro per il mondo; dopo la vittoria di ieri dell’Italia oggi sarà il turno di altre partite importanti per le qualificazioni europee e per le amichevoli.

Il Milan seguirà la serata di impegni internazionali con grande interesse: infatti alle ore 19 il centrocampista Franck Kessie guiderà la Costa d’Avorio nell’amichevole contro il Benin. Un match che potrà essere utile al calciatore classe ’96 per recuperare ancor di più la forma atletica in vista della ripresa del campionato.

Praticamente certo l’impiego dal 1′ minuto di Kessie nel centrocampo degli ‘Elefanti’, una delle compagini di certo più quotate del continente, nonostante l’uscita di scena ai quarti di finale dell’ultima Coppa d’Africa.

Più rilevante l’impegno serale, alle 20:45, che vedrà la Polonia in casa della Slovenia. Il match è valido per il gruppo G delle qualificazioni ad EURO 2020. Possibile spazio per il centravanti classe ’95 Krzysztof Piatek che potrebbe giocare in coppia con Robert Lewandowski per cercare di portare i polacchi ai tre punti.

Piatek sfiderà il portiere sloveno Samir Handanovic, in una sorta antipasto del derby Milan-Inter che si disputerà molto a breve, il prossimo 21 settembre per la quarta giornata di campionato.

Theo Hernandez: “Spero di esserci col Verona. Derby? Lo vinceremo”