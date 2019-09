Le parole di Theo Hernandez a Sportmediaset su: infortunio, Giampaolo, derby e nuovi acquisti. Il terzino francese è sicuro di sé.

Theo Hernandez è ormai pronto a rientrare. L’infortunio alla caviglia è quasi smaltito: il giocatore è tornato ad allenarsi col gruppo e quindi potrà essere a disposizione per Hellas Verona-Milan. Ora sta a Marco Giampaolo decidere se schierarlo subito o meno.

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il terzino francese ha parlato così di questo problemi fisico che ha rimediato all’esordio contro il Bayern Monaco nell’ICC: “Sono cose che succedono. Non ho potuto farci niente… Ora sto bene e sto lavorando molto per tornare più forte di prima e per giocare il più presto possibile“.

Theo ha dimostrato subito tanta voglia di rientrare ma per Verona bisognerà attendere il via libera: “Io spero di essere già pronto ma bisogna vedere se i dottori mi dicono sì. Ho molta voglia di giocare e di fare felici i tifosi“. Su Marco Giampaolo: “E’ un grande, credo che farò delle cose molto belle con lui“.

Intanto fra due settimane c’è già il derby: “Ho molta voglia di giocarlo. Sono sicuro che lo vinceremo“. Sui nuovi acquisti: “Siamo giovani e buoni giocatori. I tifosi saranno contenti di noi“. Speriamo che quanto previsto da Theo possa verificarsi sul serio. Intanto in soli 40′ in maglia rossonera ha già dimostrato di essere un giocatore importante.

Milan, piace ancora Dani Olmo: nuovo tentativo a gennaio?