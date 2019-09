Alessio Romagnoli in grande ascesa: dopo essere diventato capitano del Milan potrebbe essere il nuovo titolarissimo della Nazionale italiana.

Un talento in ascesa, che sta mantenendo tutte le promesse e che si può considerare ormai un vero e proprio punto fermo.

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, si sta prendendo la scena non solo per le sue prestazioni da leade della difesa rossonera, ma anche nella Nazionale maggiore. Il classe ’95, ormai giunto a 24 anni, ha dimostrato di essere l’uomo giusto per guidare dalle retrovie la manovra milanista.

Ieri Romagnoli è stato anche titolare nel match della Nazionale italiana vinto in Armenia. Il numero 13 rossonero si è comportato molto bene, giocando con naturalezza e maturità contro un avversario ostico. Una prova ‘preparatoria’ per Romagnoli, visto che dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini sarà lui il difensore designato ad affiancare Bonucci in azzurro.

Le caratteristiche di Romagnoli sono simili a quelle del capitano della Juventus: mancino naturale, fisicamente ben piazzato e personalità da vendere. L’ex Roma è dunque l’uomo giusto per il futuro ed anche il presente del calcio italiano e del Milan. Un leader nato che è stato incensato già da tempo per le sue qualità in prospettiva.

La Nazionale con lui può stare al sicuro almeno fino al rientro di Chiellini, ma l’obiettivo di Romagnoli è quello di presentarsi all’Europeo 2020 da protagonista, meritevole del posto da titolare.

Ex Milan: Montolivo e gli altri ancora svincolati