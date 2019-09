Milan, si avvicina il rientro effettivo di Giacomo Bonaventura. Dopo l’operazione dello scorso novembre, il jolly è quasi pronto e Giampaolo gli ha già anche trovato la collocazione ideale

Aspettando Giacomo Bonaventura. Perché il rientro del jolly rossonero – assicura Tuttosport oggi in edicola – è ormai alle porte. Esperienza, qualità e quantità a servizio di un Milan che ancora non decolla a dovere.

“Jack è un giocatore eccezionale, ma non è ancora del tutto pronto fisicamente”. Così si è espresso Marco Giampaolo una settimana fa, alla vigilia di Milan-Brescia, dopo averlo provato nel 4-3-2-1 salvo poi virare su Samuel Castillejo per il debutto a San Siro.

Ma ora ci siamo davvero, col debutto che si avvicina sempre di più. Esordio che probabilmente arriverà nel ruolo di trequartista, perché è lì che Giampaolo lo vede come ha già dimostrato sia contro il Manchester United che col Feronikeli. Nei piani del tecnico, Jack sarà il vice Suso capace di interpretare il ruolo in modo differente e così da offrirne un’altra variante.

Il 30enne di San Severino Marche, quindi, non andrebbe nemmeno a smuovere gli equilibri come mezzala, lì dove già sarà ballottaggio di volta in volta tra Lucas Paquetá e Hakan Calhanoglu. In ballo, inoltre, c’è anche il rinnovo. A breve, infatti, le parti si incontreranno e ne parleranno, ma Bonaventura si trova bene in rossonero dove guadagna 2 milioni di euro. Bisogna solo capire come si muoverà Mino Raiola: su che tipo di contratto punterà?

Brasile-Colombia 2-2: Paquetá entra solo nel finale