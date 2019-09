Kevin Constant, ex terzino sinistro del Milan, potrebbe tornare a giocare in Italia. Ha una proposta dalla Serie D, precisamente dal Foggia.

Kevin Constant non ha lasciato chissà che ricordi ai tifosi del Milan. Dopo una prima stagione discreta in maglia rossonera, il suo rendimento è calato molto e nel 2014 si è trasferito al Trabzonspor.

Conclusa l’esperienza in Turchia, nel 2016 è tornato in Italia per giocare nel Bologna senza poi riuscire a farsi rinnovare il contratto. Successivamente ha giocato con il Sion in Svizzera e con il Tractor Razi in Iran. Quest’ultima esperienza si è conclusa dopo pochi mesi senza essere mai sceso in campo. Ora il guineano classe 1987 è svincolato e cerca una nuova squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato della Gazzetta dello Sport, il profilo di Constant è tra quelli nel mirino del Foggia. Il club pugliese in questa stagione riparte dalla Serie D e sta ancora cercando rinforzi tra i giocatori svincolati. Difficile dire se l’ex Milan possa accettare tale destinazione.

Avendo 32 anni, probabilmente cercherà offerte che siano più remunerative possibili a livello di ingaggio. Il Foggia non può certamente proporgli uno stipendio importante. Vedremo se, a sorpresa, Constant deciderà di rimettersi in gioco in Italia in una categoria come la Serie D.

