In vista della partita di domani a Helsinki, l’Italia dovrebbe confermare dal 1′ minuto i due milanisti a disposizione del c.t. Roberto Mancini.

L’Italia è volata nella già temperata Helsinki, per disputare quella che sarà la sesta gara valida per il gruppo J delle qualificazioni ad EURO 2020.

Gli azzurri sfideranno domani sera la Finlandia in trasferta, con l’obiettivo di trovare la sesta vittoria su altrettanti incontri e ipotecare così la qualificazione diretta all’Europeo della prossima estate.

Dopo il successo in rimonta contro l’Armenia di giovedì, il commissario tecnico Roberto Mancini è pronto a mettere mano alla formazione titolare: possibile chance dal 1′ minuto per l’interista Stefano Sensi e il romanista Lorenzo Pellegrini, che dovrebbero sostituire rispettivamente lo squalificato Verratti e il deludente Chiesa, quest’ultimo bocciato dal ‘Mancio’.

Conferme in vista invece per i due calciatori del Milan convocati in azzurro: secondo Sportmediaset nel 4-3-3 italiano che sfiderà i finlandesi ci sarà ancora spazio per Gianluigi Donnarumma tra i pali e Alessio Romagnoli in difesa. Ormai i due calciatori rossoneri hanno scalato le gerarchie: Gigio è considerato il portiere titolare mentre il capitano milanista è il sostituto ideale di Chiellini infortunato.

La probabile formazione dell’Italia anti-Finlandia:

(4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Jorginho, Barella, Sensi; Pellegrini, Belotti, Bernardeschi.

