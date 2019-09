Filippo Inzaghi ha rivelato che a breve andrà a Milanello per consegnare la numero 9 a Piatek, un giocatore che lui apprezza molto per qualità e personalità.

Non è stato un inizio di stagione esaltante per Krzysztof Piatek, rimasto in panchina nella formazione titolare per Milan–Brescia. Finora non ha mai segnato, nemmeno nelle cinque amichevoli pre-stagionali. Marco Giampaolo sta lavorando per metterlo nelle condizioni migliori.

Dopo sei mesi con la maglia numero 19, il polacco, in comune accordo con la società, ha scelto di prendersi la 9, rimasta libera dopo l’addio di Gonzalo Higuaìn a gennaio. Sui social e non solo si scherza sulla famosa maledizione di quella maglia che lo avrebbe colpito. Ma la realtà è che il giocatore deve solo adattarsi al sistema di gioco del nuovo allenatore che preferisce attaccanti di un altro tipo.

Intanto Filippo Inzaghi, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha rivelato che a breve andrà a Milanello per consegnargli personalmente la maglia: “Ne ho parlato anche con il vice di Giampaolo, gli ho detto che andrò il prima possibile a Milanello a consegnargliela personalmente, se magari potesse servire a scacciare i fantasmi. Spero che Piatek faccia bene, ha forza e spirito di sacrificio. Si merita tante soddisfazioni con la maglia del Milan”.

