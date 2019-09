Partitella amichevole al centro sportivo Milanello questa mattina tra il Milan senza nazionali e i giovani rossoneri dell’under-18: ecco marcatori e risultato finale.

Questa mattina il Milan, al netto dei tanti nazionali in giro per il mondo, ha concluso l’ultimo allenamento settimanale. I rossoneri di mister Marco Giampaolo sono scesi in campo alle 10.30 per una partitella di allenamento contro la formazione Under 18 di Mister Terni.

La partitella di allenamento – come riportano i colleghi di acmilan.com – è durata circa un’ora. È stata disputata su campo ridotto e si è conclusa con il punteggio di 8-1. Di seguito i marcatori: Borini (2), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer per la prima squadra; Bassoli, invece, l’unico marcatore per la formazione under 18.

Amichevole: Milan vs. under-18

Ecco i calciatori che si sono sfidati questa mattina a Milanello per un’amichevole interna tra qualche calciatore della prima squadra (e qualche altro giovane della Primavera per fare numero) e la formazione rossonera under-18.

PRIMA SQUADRA

Donnarumma A., Conti, Musacchio, Duarte, Calabria, Borini, Brescianini, Bonaventura, Olzer, Castillejo, Capanni.

UNDER 18

Moleri, Cattaneo, Bosisio, Angeli, Grassi, Cretti, Costanzo, Di Gesù, Palmieri, Luscietti, Cudjoe; nel secondo tempo entrati Cassano, Malinverno e Bassoli.

Milanello: il programma

Il programma della squadra dopo l’allenamento di stamattina, prevede due giorni di riposo: dunque domenica e lunedì liberi. La ripresa è stata fissata per martedì 10 settembre con una sessione pomeridiana; squadra pronta alle 16.30.

Inizierà la settimana dei rientri dalle nazionali e di preparazione a Verona-Milan, terza giornata di Serie A, match previsto per domenica 15 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi.