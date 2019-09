Giuseppe Sala, sindaco di Milano, torna a parlare dell’intenzione di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio nell’area di San Siro.

Da tempo è nota la volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio. I due club hanno presentato il master plan con il piano di fattibilità dell’opera.

Ma dovranno mettere sul tavolo del Comune di Milano anche il disegno del progetto. Ciò sarà possibile appena verrà scelto l’architetto che dovrà occuparsene. L’amministrazione comunale attende notizie per poter meglio valutare. Concluso il calciomercato estivo, ora Inter e Milan possono proseguire con il “dossier stadio”.

Oggi Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare dell’argomento e ha invitato i club a mostrare ai cittadini il progetto del nuovo impianto sportivo: «Non è un obbligo ma un invito – ha detto alla Gazzetta dello Sport – ma dico che siamo in un momento in cui la partecipazione è un valore. Lo abbiamo fatto per la riqualificazione degli ex scali ferroviari, per i Navigli e quindi lo dico anche nel loro interesse. Non ho ancora visto i progetti ma penso che saranno interessanti e che sia utile farli vedere ai cittadini».

Sala ha annunciato che presto avrà un summit con i rappresentanti delle due società: “Non abbiamo ancora fissato il giorno esatto ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo”. Inter e Milan entro qualche settimana dovrebbero nuovamente recarsi presso Palazzo Marino per discutere col sindaco. Ovviamente, nel frattempo, i contatti tra le parti non mancano.

Nuovo San Siro, il Comune chiede la condivisione pubblica dei progetti