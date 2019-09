Oggi Marcel Desailly compie 51 anni. Il Milan gli ha fatto gli auguri sui propri social. Noi ripercorriamo la sua carriera e i trionfi con la maglia rossonera negli anni ’90.



Marcel Desailly è nato ad Accha, in Ghana, il 7 settembre 1968. Oggi compie 51 anni. Il Milan sui propri social ha fatto gli auguri di compleanno all’ex calciatore che ha vestito la maglia rossonera negli anni ’90.

Al Milan ha giocato dal 1993 al 1998, collezionando 137 presenze e 5 gol. Tanti i trofei vinti in rossonero: 2 scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 1 Supercoppa Europea e 1 Champions League: indimenticabile il gol del definitivo 4-0 proprio in finale di Champions ad Atene nel 1994 contro il Barcellona.

Desailly: carriera e trionfi

🇫🇷 Joyeux Anniversaire, @marceldesailly: an unsurpassable wall as a defensive midfielder 🔴⚫

🇫🇷 Tanti auguri a un grande campione che oggi compie 51 anni: Marcel Desailly 🔴⚫ pic.twitter.com/guhC4ZNG2Z — AC Milan (@acmilan) 7 settembre 2019

Prima di arrivare in Italia, Desailly ha cominciato la sua carriera in Francia con le giovanili del Nantes. Passato al Marsiglia, nel 1993 affronta e sconfigge proprio il Milan in finale di Champions. La stagione dopo si trasferisce in rossonero, al secondo anno della gestione Fabio Capello.

Al Milan gioca per cinque stagioni, nella quale vince altrettanti trofei, ma la maggior parte dei quali concentrati all’inizio della sua avventura. Nella stagione 1993/1994, la sua prima in Italia, conquista Champions League, Scudetto, Supercoppa Italiana e Supercoppa Europea. Un altro Scudetto lo vincerà soltanto nella stagione 1995/1996.

Qualche anno fa ha raccontato qualche aneddoto sulla sua esperienza milanista: “A Milano arrivai da perfetto sconosciuto, senza pretese. Davanti a me per i tre posti da straniero c’era una fila di gente come Van Basten, Boban, Savicevic, Radiucioiu, Laudrup e pure Papin che era Pallone d’oro. Insomma, ero l’ultimo. Ma Capello mi mandò in campo perché diceva che mi allenavo bene. E mi lasciava tirare pure i calci di punizione, non una grande idea”.

Lascia il Milan nel 1998 per il Chelsea, dove resterà fino al 2004. Poi due esperienze in Qatar, prima del ritiro nel 2005. Ma è con la Nazionale francese che si toglie grandi soddisfazioni. Vince il Mondiale in casa del 1998 e l’Europeo nel 2000. Poi due Confederations Cup.

Nel 2004 è stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la speciale classifica che include i migliori 125 calciatori di ogni epoca ancora viventi