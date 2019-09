Finlandia-Italia, Alessio Romagnoli verso la panchina per il match di stasera. Spazio a Francesco Acerbi. Due i motivi che spingono il capitano rossonero verso l’esclusione

Finlandia-Italia, dovrebbe esserci il solo Gianluigi Donnarumma stasera a rappresentare il Milan in campo. Perché dopo il prezioso ma sofferto 1-3 con l’Armenia, il Ct Roberto Mancini è pronto a fare più di un cambio. Tra cui anche l’inserimento di Francesco Acerbi al posto di Alessio Romagnoli.

Il motivo è duplice: innanzitutto la scelta del tecnico di puntare su un profilo di maggior esperienza e fisicità per una trasferta ostica in Scandinavia, e in fondo – sottolinea il Corriere della Sera – anche un’intesa ancora non ottimale con Leonardo Bonucci, come ha sottolineato del resto pure lo stesso tecnico.

“Romagnoli è forte ma è ancora giovane e ha bisogno di tempo”, ha infatti riferito Mancini nell’ultimo post partita. E ancora: “Bonucci e Romagnoli potrebbero giocare con qualsiasi sistema, ma devono migliorare l’intesa”.

Così dovrebbero essere quattro in totale le staffette, tutte comprese tra difesa e centrocampo. Oltre Romagnoli, vanno verso la panchina anche Alessandro Florenzi, Niccolò Barella e Marco Verratti. Al loro posto spazio ad Armando Izzo, Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini.

