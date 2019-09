Alex Morgan ancora contro Cristiano Ronaldo senza peli sulla lingua. La giocatrice statunitense si è espressa con parole forti sul caso Mayorga.

Oltre ad essere una delle calciatrici più forti al mondo, Alex Morgan è fra le cento personalità più influenti secondo il Time. La statunitense non ha peli sulla lingua, soprattutto quando si parla di Cristiano Ronaldo…

Già in passato la giocatrice si è scagliata contro il portoghese, ma non per questioni legate al calcio. Tempo fa infatti pubblicò sui social un lungo articolo che parlava dello juventino come “icona nella corruzione nello sport”. Adesso, invece, a Sport Illustrated, ha detto il suo parere sul caso Mayorga.

La ragazza accusò Cristiano di stupro e portò avanti la questione per diversi tempo fino a quando poi non ha deciso di ritirarle. In merito a questo delicato argomento, la Morgan non ha dubbi: “Ci sono troppe prove per poterla coprire, ma alla fine in questa situazione il denaro aiuta sempre. Ronaldo è uno dei migliori calciatori, ma il suo lavoro non ha niente a che vedere con ciò che è come uomo o che può aver fatto“.

Ronaldo e Morgan si incontreranno a Milano il prossimo 23 settembre in occasione del FIFA Awards. “Non lo tratterò diversamente dagli altri che incontrerò“, ha detto l’attaccante campione del mondo con gli USA la scorsa estate in Francia.

