Tante occasioni di calciomercato nel 2020, quando saranno in scadenza i contratti di diversi giocatori importanti. Scopriamo alcuni nomi, qualcuno utile anche al Milan.

Il calciomercato estivo 2019 è terminato da poco, però già si parla della sessione di gennaio 2020 e anche di quella dell’estate prossima. I contratti di diversi giocatori andranno in scadenza e qualche nome importante può cambiare squadra.

Ci sono tante occasioni che i club, Milan compreso, possono sfruttare. Possono essere effettuati utili affari a parametro zero, anche se oggi a “zero” si fa ben poco visto che ci sono sempre di mezzo commissioni da corrispondere agli agenti e ingaggi alti da garantire per battere la concorrenza. Non sono sempre operazioni a buon mercato.

Calciomercato: le occasioni in scadenza di contratto nel giugno 2020

Andiamo ora ad evidenziare i nomi più interessanti che possono essere al centro di trattative nel 2020. I giocatori possono essere bloccati già prima della scadenza dei rispettivi contratti. Dunque, i club che vogliono tenerseli stretti dovrebbero cercare di rinnovare prima della fine del 2019.

Christian Eriksen : 27enne centrocampista danese del Tottenham. E’ una stella degli Spurs, che vorrebbero prolungare il contratto in essere. Tuttavia, il calciatore sembra desideroso di mettersi alla prova altrove. Ha diverse pretendenti pronte ad offrirgli ingaggi faraonici.

: 27enne centrocampista danese del Tottenham. E’ una stella degli Spurs, che vorrebbero prolungare il contratto in essere. Tuttavia, il calciatore sembra desideroso di mettersi alla prova altrove. Ha diverse pretendenti pronte ad offrirgli ingaggi faraonici. David de Gea : 28enne portiere del Manchester United. Nelle scorse settimane diverse indiscrezioni lo davano verso la firma di un nuovo ricco accordo con i Red Devils.

: 28enne portiere del Manchester United. Nelle scorse settimane diverse indiscrezioni lo davano verso la firma di un nuovo ricco accordo con i Red Devils. Willian : esterno offensivo di 31 anni che milita nel Chelsea. Non è più giovanissimo, però può tornare utile a diverse squadre.

: esterno offensivo di 31 anni che milita nel Chelsea. Non è più giovanissimo, però può tornare utile a diverse squadre. Edinson Cavani : il Matador difficilmente rinnoverà con il PSG. Da capire se il 31enne attaccante uruguayano avrà ancora voglia di giocare in Europa o se preferirà trasferirsi in un campionato meno impegnativo. Si è parlato di lui come possibile grande colpo dell’Inter Miami di David Beckham in MLS.

: il Matador difficilmente rinnoverà con il PSG. Da capire se il 31enne attaccante uruguayano avrà ancora voglia di giocare in Europa o se preferirà trasferirsi in un campionato meno impegnativo. Si è parlato di lui come possibile grande colpo dell’Inter Miami di David Beckham in MLS. Luka Modric : più volte accostato al Milan in estate, è poi rimasto al Real Madrid e questa può essere l’ultima sua stagione in Spagna.

: più volte accostato al Milan in estate, è poi rimasto al Real Madrid e questa può essere l’ultima sua stagione in Spagna. Toby Alderweireld : difensore centrale di 30 anni cercato dalla Roma nell’ultimo calciomercato estivo. Può essere un innesto di esperienza utile in diverse retroguardie.

: difensore centrale di 30 anni cercato dalla Roma nell’ultimo calciomercato estivo. Può essere un innesto di esperienza utile in diverse retroguardie. Callum Hudson-Odoi : un giovane talento che il Chelsea deve blindare. Ha solo 20 anni e un grande potenziale. L’esterno offensivo inglese piace a diverse big europee.

: un giovane talento che il Chelsea deve blindare. Ha solo 20 anni e un grande potenziale. L’esterno offensivo inglese piace a diverse big europee. Stefan Savic : montenegrino di 30 anni che nell’Atletico Madrid non è stato sempre titolare e che può pensare di lasciare la Spagna. Ha già giocato in Italia con la Fiorentina e in Premier League con il Manchester City. Non gli mancheranno opzioni per il futuro.

: montenegrino di 30 anni che nell’Atletico Madrid non è stato sempre titolare e che può pensare di lasciare la Spagna. Ha già giocato in Italia con la Fiorentina e in Premier League con il Manchester City. Non gli mancheranno opzioni per il futuro. Thomas Meunier : terzino destro belga di 27 anni in forza al PSG e più volte accostato ad alcuni club italiani.

: terzino destro belga di 27 anni in forza al PSG e più volte accostato ad alcuni club italiani. Joel Matip : 28enne difensore centrale del Liverpool, può fare comodo a più squadre.

: 28enne difensore centrale del Liverpool, può fare comodo a più squadre. Nemanja Matic : ha superato i 30 anni, però il centrocampista serbo del Manchester United è alla ricerca di una nuova stimolante avventura per il futuro.

: ha superato i 30 anni, però il centrocampista serbo del Manchester United è alla ricerca di una nuova stimolante avventura per il futuro. Jan Vertonghen : il 32enne belga è una colonna difensiva del Tottenham con Alderweireld. Gli Spurs proveranno a confermarlo.

: il 32enne belga è una colonna difensiva del Tottenham con Alderweireld. Gli Spurs proveranno a confermarlo. Raphael Guerreiro : il 25enne terzino sinistro del Borussia Dortmund piace a più squadre, ha buone qualità e dunque la società tedesca dovrà provare a rinnovare il suo contratto per non perderlo a parametro zero.

: il 25enne terzino sinistro del Borussia Dortmund piace a più squadre, ha buone qualità e dunque la società tedesca dovrà provare a rinnovare il suo contratto per non perderlo a parametro zero. Mario Gotze : non è diventato il campione che ci si aspettava, però ha 27 anni e il talento non gli manca. Da vedere se il Borussia Dortmund se lo terrà stretto.

: non è diventato il campione che ci si aspettava, però ha 27 anni e il talento non gli manca. Da vedere se il Borussia Dortmund se lo terrà stretto. Dries Mertens : ha raggiunto quota 32 anni, ma il Napoli lo vorrebbe confermare. Servirà un accordo sulle cifre, visto che dall’estero non mancano ricche proposte al calciatore.

: ha raggiunto quota 32 anni, ma il Napoli lo vorrebbe confermare. Servirà un accordo sulle cifre, visto che dall’estero non mancano ricche proposte al calciatore. José Callejon : stessa situazione del compagno di squadra.

: stessa situazione del compagno di squadra. Blaise Matuidi : 32 anni, ma il mediano francese della Juventus sembra in grado di poter fare ancora alcune stagioni di buonissimo livello.

: 32 anni, ma il mediano francese della Juventus sembra in grado di poter fare ancora alcune stagioni di buonissimo livello. Juan Cuadrado : ha superato i 30 anni, però il colombiano in caso di addio alla Juventus può rappresentare un buon colpo per più squadre.

: ha superato i 30 anni, però il colombiano in caso di addio alla Juventus può rappresentare un buon colpo per più squadre. Layvin Kurzawa : terzino sinistro 27enne del PSG. Probabile il suo trasferimento da Parigi per andare altrove.

: terzino sinistro 27enne del PSG. Probabile il suo trasferimento da Parigi per andare altrove. Thiago Silva: ha 34 anni e un ingaggio importante, sembra scontato il suo addio al Paris Saint Germain nella prossima estate.

