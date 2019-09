Uno dei volti nuovi in casa Inter spera di esserci nel derby del 21 settembre prossimo, che si giocherà a San Siro contro il Milan.

Uno dei volti nuovi dell’Inter, richiesto esplicitamente da Antonio Conte, non ha ancora avuto la possibilità di dimostrare le sue qualità tecniche.

L’austriaco Valentino Lazaro, sbarcato in estate ad Appiano Gentile per 22 milioni di euro dall’Herta Berlino, è l’esterno destro a tutta fascia che Conte aveva indicato alla propria dirigenza come rinforzo ideale. Eppure deve ancora esordire in Serie A.

Lazaro infatti è rimasto in panchina sia nella vittoria contro il Lecce sia nell’ultimo match vinto di misura a Cagliari da parte dei nerazzurri. Nel suo ruolo gli è stato preferito Antonio Candreva, esperto laterale destro che Conte conosce bene, fin dai tempi della Nazionale.

Se nell’Inter non gioca, Lazaro è titolarissimo nella sua nazionale austriaca; proprio dal ritiro dei bianco-rossi il calciatore classe ’96 si è espresso sui propri obiettivi: “Non vedo l’ora di esordire con l’Inter. Fra poco c’è il derby, sarebbe bello debuttare contro il Milan in una partita così speciale. Ma spero di avere una possibilità già nelle due partite precedenti”.

L’Inter infatti prima di sfidare i rivali rossoneri se la vedrà contro l’Udinese, per la terza giornata di Serie A, poi con lo Slavia Praga per il debutto in Champions League. Ma non è escluso che Lazaro possa fare la sua prima apparizione italiana proprio nel derby.

